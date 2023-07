Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, moradora de Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná, está sendo investigada suspeita de tentar matar uma colega de trabalho envenenada. No dia 11 de julho a vítima, de 40 anos, assumiu o plantão na empresa e, ao tomar um cappuccino, começou a passar mal. A vítima foi levada ao hospital com suspeita de envenenamento por chumbinho.

“Verificamos a existência de desavenças entre a vítima e uma colega de trabalho. Nas últimas semanas, foram registradas ocorrências envolvendo as duas de perseguição, ameaça e até furto de um desfibrilador de ambulância”, explicou o delegado Rafael Pereira.

Na casa da suspeita, a polícia localizou um recipiente com chumbinho e o exame da vítima confirmou o envenenamento. A mulher será indiciada por tentativa de homicídio qualificado.