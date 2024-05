A partir das 14h desta quarta-feira, 29 de maio, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) dará início à Operação Corpus Christi, intensificando o policiamento nas rodovias estaduais paranaenses. A ação, que se estende até às 9h59 da próxima segunda-feira, dia 3 de junho, visa garantir a segurança e a fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.

O reforço da presença policial nas rodovias terá como foco a fiscalização de veículos e seus condutores, com foco principal no combate ao excesso de velocidade e à embriaguez ao volante. Radares móveis serão utilizados para flagrar motoristas que excedam os limites de velocidade permitidos, enquanto testes etilométricos serão realizados durante as abordagens para identificar e tirar de circulação condutores sob a influência de álcool.

As equipes especializadas do BPRv, Canil e Rptam, também serão empregadas estrategicamente durante a operação, dando apoio às atividades de fiscalização e reforçando a segurança nas rodovias.

Orientações para os motoristas

A PRE orienta os motoristas que pretendem viajar durante o feriado prolongado que respeitem os limites de velocidade, dirijam com cautela e atenção, e mantenham a documentação do veículo e do condutor em dia. Além disso, é importante realizar a revisão básica do veículo antes de iniciar a viagem.