Os motoristas paranaenses devem estar alerta durante o feriado de Corpus Christi, pois algumas regiões haverá restrição de tráfego. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a decisão visa melhorar a segurança nas rodovias federais.

Conforme a corporação, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6m de largura; 4,4m de altura; 19,8m de comprimento; 58,5 toneladas de PBTC.

Veja os horários de restrição nas rodovias

29/05 – 16 às 22 horas

30/05 – 6 h ao meio-dia

02/06 – 16 às 22 horas

Além das restrições, a PRF iniciará na quarta-feira (29), a Operação Corpus Christi 2024, que terminará no domingo (2). De acordo com a corporação, os objetivos da operação são: reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.

Informações em tempo real sobre condições das rodovias

Atualmente, no Paraná, o canal PRF Paraná no WhatsApp, que já conta com mais de 35 mil seguidores, foi lançado com o objetivo de fornecer, em tempo real, informações relevantes que impactem diretamente os usuários que transitam pelas rodovias federais no estado.

Nesse sentido, o foco prioritário é informar sobre interdições de pista e lentidão de tráfego, o canal é uma ponte direta entre o setor operacional da PRF e a população. A ferramenta é oferecida de modo gratuito.