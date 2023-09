Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou oficialmente o projeto de criação de um centro para crianças autistas no município, durante reunião com familiares de crianças com o diagnóstico, na noite de segunda-feira (18).

O centro será um espaço destinado especificamente a autistas e familiares, com atendimentos médicos e acompanhamento multidisciplinar que atendam as necessidades das crianças e garantam o acesso aos serviços inerentes à condição.

A ideia é que, na prática, o centro seja um local de acolhimento e que funcione como suporte para crianças, oferecendo as terapias necessárias e acompanhamento médico, e também atuar junto às famílias, que por vezes precisam de suporte para lidar com as dificuldades provocadas pelo autismo.

“Estamos idealizando um trabalho diferenciado, que atenda com total eficiência nossas crianças autistas e também suas famílias. Nossa equipe da saúde está muito empenhada e a gente pretende que até o fim do ano esse novo espaço já esteja em funcionamento”, projeta o prefeito Marcelo Palhares.

“Esta não é a primeira e nem será a última ação que nossa gestão adota com relação ao cuidado com crianças autistas. Vamos criar um ambiente que permita a essas crianças o desenvolvimento adequado através das terapias, do acompanhamento médico e de outros profissionais. Tenho certeza que Jacarezinho será referência no amparo a crianças autistas”, completa o prefeito.

Para o secretário municipal de Saúde, João Luccas Thabet Venturine, a iniciativa reforça o cuidado da gestão com todas pessoas que precisam de atenção diferenciada. “Temos o Centro de Pediatria e o Instituto da Mulher já em funcionamento e agora vamos vir com mais um espaço, desta vez para as crianças autistas, para consolidar esse apoio diferenciado do município. O autismo é uma realidade e a sociedade precisa estar apta a lidar com as necessidades e diferenças das crianças que possuem essa condição”.

Os próximos passos do projeto serão a estruturação do espaço com relação aos serviços e profissionais que atuarão e também a definição da estrutura física. A expectativa é que já nas próximas semanas sejam divulgados maiores detalhes a respeito.