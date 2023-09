Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um confronto armado na PR-082, em Terra Boa, noroeste do Paraná, terminou com um suspeito morto na manhã desta quarta-feira (20).

As informações são de que o homem morto seria um dos foragidos envolvidos na morte do policial militar Cabo Garozi, em Cianorte.

O homem morreu em troca de tiros com a polícia às margens da rodovia. Ele estaria escondido em um galpão em uma propriedade. O local fica há cerca de 5 km do local onde houve o confronto que matou o policial.

A polícia havia recebido informações sobre um homem armado na região e foi até lá com viaturas e helicóptero, quando localizou o suspeito.

Cabo Garozi morreu após um confronto armado com cinco suspeitos no domingo (17). Dois deles também morreram na troca de tiros, um foi detido e as buscas pelos outros dois continuaram.