A Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária juntamente com o Departamento de Combate as Endemias dão algumas dicas:

🔴 Dentro das ações de combate a Dengue os cemitérios são pontos estratégicos pois apresentam grandes incidências de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, por isso, são motivo de atenção o ano todo e mais ainda nesse feriado de Finados.

⚠️ É fundamental que as pessoas não coloquem vasos de plantas que acumulem água nas sepulturas.

✅ Dar preferência para flores naturais e aquelas plantadas em vasos com furos.

✅ Depositar as flores sobre os túmulos sem o invólucro (plástico que embrulha o vaso que por ser impermeável facilita o acúmulo de água).

✅ Evitar os vasos de cerâmica e porcelana.

✅ O ramo das flores naturais deve ser colocado diretamente na areia, dentro do vaso.

Floriculturas: Já as orientações para vendedores de flores e plantas são: Eliminar todo e qualquer recipiente que possa acumular água em seu estabelecimento e orientar seus clientes sobre os cuidados de combate à Dengue, removendo pratos que possam acumular água, renovando a água de bromélias, ou preenchendo espaços entre as folhagens com pó de serra.

☝🏼 São cuidados simples, mas precisamos da colaboração de toda a população para quebrar o ciclo de transmissão da Dengue!

‼️ Faça sua parte, toda a população será beneficiada, o combate à dengue é um dever de todos! 📢