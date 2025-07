A Prefeitura de Jacarezinho convida os moradores da cidade para participar do Sesc Sábado em Família, que ocorrerá no dia 26 de julho, das 9h às 12h, no Sesc Jacarezinho, localizado na Rua Dois de Abril, 720, Centro.

O evento contará com o Brechó Social da 17ª Campanha do Agasalho 2025, no qual cada pessoa poderá retirar até 10 peças de roupa. A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a itens essenciais durante o período de inverno.

Estão previstas atividades recreativas para crianças, além de testes rápidos de saúde conduzidos por profissionais da área. A entrada será organizada por ordem de chegada, facilitando o atendimento e a circulação no espaço.

Quem quiser contribuir com a campanha pode doar agasalhos diretamente no local, colaborando com a distribuição de roupas para quem mais precisa.

Mais informações podem ser obtidas junto à Prefeitura de Jacarezinho ou ao Sesc local.