Durante a madrugada desta quarta-feira (16), um ônibus que carregava estudantes da Universidade Federal do Paraá (UFPA) se envolveu em um acidente na BR-153 em Porangatu, norte de Goiás. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou como o veículo ficou após a colisão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta teria invadido a contramão e atingido o coletivo. Ao todo, cinco pessoas morreram no acidente, entre elas, o motorista.

Após o acidente, o ônibus que transportava alunos da UFPA ficou severamente destruído na parte da frente. Já a parte traseira ficou em melhor estado, indicando o sentido da colisão.

Todos os estudantes viajavam com destino a Goiânia, onde acontece, a partir desta quarta-feira (16) o Congresso da UNE que deve reunir mais de 10 mil universitários de todo o Brasil.

A programação do evento inclui, nesta quinta-feira (17), a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Universidade Federal do Pará (UFPA) montou um ponto de apoio para familiares dos estudantes envolvidos no acidente.

Veja como ficou o ônibus que transportava alunos da UFPA após o acidente:

https://www.instagram.com/reel/DML3_D8ShLj/?igsh=b3g4NDJobXoxYzJl