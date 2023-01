Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho fará o repasse de R$ 4,3 milhões em subvenções para 12 entidades de cunho social e/ou filantrópico do município durante o decorrer de 2023. A medida foi formalizada através do decreto nº 9.051, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (23).

Como em anos anteriores, o maior repasse é destinado à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, que receberá dos cofres municipais neste ano o total de R$ 2,3 milhões, valor este responsável pelo serviço de urgência e emergência prestado pelo Pronto Socorro da entidade.

O novo valor representa um importante crescimento da subvenção do município para a Santa Casa, recebendo um aumento de 35% no comparativo entre 2020 e agora – em 2020 o repasse foi de R$ 1,7 milhão, subindo para R$ 2 milhões em 2021 e com novo reajuste para R$ 2,2 milhões em 2022.

O segundo maior valor das subvenções fica para a APAE de Jacarezinho, que receberá R$ 744 mil no decorrer do ano, seguido pela Associação de Moradores do Bairro do Aeroporto (AMBA), com R$ 450 mil (valor este utilizado para subsidiar o transporte de trabalhadores até a fábrica da Yazaki), ONG Bicharedo com R$ 222 mil, AJADAVI com R$ 166 mil, ABRINJA com R$ 164 mil, e Asilo São Vicente de Paula com R$ 88 mil.

São beneficiados também, ainda que com valores menores, o CAT (Conjunto Amadores de Teatro), Provopar, Desafio Jovem Missão Resgate, Associação Núbia Rafaela e Associação Peroba Rosa.