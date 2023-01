Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão transversal envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas no início da noite de terça-feira, 24, na PR-436, no município de Itambaracá/PR.

Um VW Gol, com placas de Itambaracá-PR, transitava pela PR-436, quando colidiu com outro VW Gol, com placas de Bandeirantes-PR, no momento em que o veículo entrava na rodovia.

As vítimas do carro com placas de Itambaracá (o condutor de 41 anos, uma mulher de 40 anos, e uma criança de 7 anos) sofreram ferimentos leves. Já as vítimas do outro veículo (um homem de 52 anos e uma mulher de 40 anos) sofreram ferimentos moderados, sendo todas hospitalizadas.