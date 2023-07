Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, em parceria com o Senac-PR, formou nesta quinta-feira, 6 de julho, a primeira turma do Curso Profissional de Recepcionista para 2023. As aulas aconteceram no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI) , onde sete alunas concluíram o programa com sucesso.

Ao longo do curso, as participantes tiveram a oportunidade de conhecer os diversos documentos envolvidos na rotina de um recepcionista, enfatizando a importância da organização e do cuidado no registro. Elas também aprenderam sobre as habilidades e qualidades essenciais necessárias para fornecer um excelente atendimento ao cliente.

A cerimônia de encerramento contou com uma apresentação teatral que retratou o contraste entre o péssimo e o excelente atendimento da recepcionista, destacando a importância da qualidade no atendimento ao cliente no ambiente profissional. Além disso, as alunas expressaram sua gratidão pelo curso com uma apresentação musical.

Gerson Esteves, instrutor do Senac, responsável pelo curso, expressou sua satisfação com a dedicação e evolução demonstrada pelas alunas ao longo das aulas. “Foi gratificante testemunhar o crescimento de cada uma delas, tanto em termos de capacidade técnica quanto de postura profissional. Tenho certeza de que elas estão preparadas para enfrentar os desafios da carreira de recepcionista”, afirmou Esteves.

O prefeito José da Silva Coelho Neto participou da solenidade de formatura e destacou a importância desses programas de capacitação para a qualificação profissional dos participantes. Ele também destacou o compromisso da administração municipal em oferecer oportunidades de desenvolvimento para a população local.

“Essas formaturas de cursos são marcantes porque reconhecem os talentos locais e reafirmam a importância de um atendimento de excelência. A administração municipal, representada por mim e pelo vice-prefeito Chico da Aramon, em parceria com o Senac/PR, continua investindo na qualificação profissional e na valorização de talentos locais, visando o crescimento e desenvolvimento da cidade”, enfatizou o prefeito Zezão.

O Chefe de Gabinete Benedito Miranda, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Marcos de Souza, e as representantes do Senac, Juliana Campos e Luciana Valgande, também parabenizaram as alunas pela dedicação e empenho durante todo o curso.