Estão abertas, até o dia 20 de julho de 2025, as inscrições para o 39º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes – Departamento de Cultura, em parceria com a UENP, o Sesc Paraná e o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. O edital contempla diversas linguagens das artes visuais e prevê premiações para três artistas, sendo uma delas dedicada exclusivamente a talentos locais: o Prêmio Quincaju. As inscrições são gratuitas e realizadas online pelo link: https://forms.gle/xEJwjWGTENwzsL1a8. O edital completo está disponível no site da Prefeitura: www.jacarezinho.pr.gov.br.

O Prêmio Quincaju leva o nome do artista José Joaquim Alves de Almeida, conhecido como Quincaju, morador de Jacarezinho e reconhecido por sua habilidade em trabalhar com madeira e pedra e dar forma a cenas do cotidiano. Autodidata e de linguagem expressiva, Quincaju é considerado um dos grandes nomes da escultura paranaense, tendo seu trabalho marcado pela sensibilidade com que representa a cultura popular brasileira. Suas obras já integraram exposições dentro e fora do estado, e hoje são referência de arte popular.

O Salão, que está às vésperas de completar 40 anos, consolida-se como uma das principais plataformas de difusão artística do Norte do Paraná, e, neste ano, aposta no fomento à cultura local: um dos prêmios obrigatoriamente será destinado a um artista de Jacarezinho. Nas palavras do prefeito Marcelo Palhares, “o Salão de Artes é tradição não somente em nossa cidade, mas em todo o nosso Estado do Paraná, já que conecta Jacarezinho ao circuito nacional das artes. É uma grande oportunidade de fomento e de acesso para os artistas do nosso município e de toda a região. Convido a todos a participarem”.

O diretor de cultura de Jacarezinho, James Rios, também comentou sobre a importância da criação do Prêmio Quincaju. “Jacarezinho possui uma produção artístico-visual muito potente que carecia ser estimulada. Este prêmio vai ao encontro daquilo que estamos prezando enquanto gestão: fomentar a produção cultural dos nossos artistas, permitindo que nossa comunidade figure enquanto protagonista nas ações realizadas pelo próprio município. Esse Prêmio, que homenageia um importante artista de nossa cidade, é o início de outras políticas de valorização dos nossos agentes culturais”, comentou.

O diretor de cultura da UENP, Fernando Bessa, frisou a expectativa da Universidade para acolher a exposição desta edição: “É com orgulho que acolhemos novamente, no Museu de Arte e Cultura Popular da UENP, o Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, escrevendo mais um capítulo da nossa parceria em prol da arte e da cultura. Esta mostra reflete a riqueza criativa de artistas brasileiros e reforça o papel transformador da arte na sociedade. Convidamos a todas as pessoas a prestigiar essa celebração da diversidade artística e cultural”, disse.

Representando a Unidade do Sesc Jacarezinho, Técnico de Atividades Culturais, Luis Ferreira, comentou sobre a importância do apoio a esse importante projeto. “Apoiar a promoção deste grande evento em Jacarezinho, criando uma grande galeria de artes visuais, reside na capacidade de transcender barreiras e democratizar o acesso à arte, permitindo que mais pessoas possam apreciar e interagir com obras de arte. Esse é um movimento bastante valorizado pelo SESC PR de promover permanentemente o diálogo entre a arte paranaense e a produção de outras regiões do país”, frisou.