A previsão do tempo para o Paraná aponta mais um dia gelado nesta quinta-feira (30). De acordo com Simepar, o estado deve esperar um “frio rigoroso”.

A princípio, as condições atmosféricas indicam uma estabilidade sobre o estado do Paraná. Isso significa que não há previsão de chuvas.

Previsão do tempo aponta para frio rigoroso no Paraná

Entretanto, a meteorologista Lídia Mota do Simepar afirma que o frio continuará rigoroso no estado. Além disso, a região Sul tem possibilidades de geada.

Por mais que o sol apareça em certas regiões paranaenses, não esquentará muito. A temperatura máxima prevista na previsão do tempo do Paraná é de 23°C no Noroeste do estado. Já a temperatura mínima acontece na região Sul, com 1°C.