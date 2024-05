A filha da idosa que foi violentada dentro de um asilo em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, falou sobre o crime e contou detalhes de como a mãe foi para na instituição há 10 anos atrás. O suspeito do crime foi preso nesta quarta-feira (29).

Em entrevista para a RICtv Londrina, a mulher que não quis se identificar contou que a mãe sofria de uma depressão profunda e que na época ela tinha idade abaixo dos 18 anos, não tendo condições de cuidar da idosa.

“Na época que ela veio pra cá eu era adolescente e ela tinha uma depressão profunda, então não tinha condições de cuidar dela. E aí, o médico decidiu por ela aqui”, contou.

Além disso, a filha disse que a idosa violentada adorava os profissionais do asilo, mas pediu justiça e melhora na segurança da instituição. “Que a justiça seja feita. Não digo culpa. Eu acho que a segurança podia ser mais rígida. Poderia ter mais segurança”, desabafou.