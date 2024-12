Na madrugada desta terça-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 245 kg de maconha durante uma operação na BR-369, no município de Jacarezinho/PR. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete Fiat Toro preta, que havia sido furtada em outubro deste ano na cidade de Maringá/PR.

A abordagem ocorreu por volta das 3h50, após o condutor, um homem de 28 anos, desobedecer a ordem de parada e tentar fugir. O veículo foi interceptado depois de mais de 10 km de acompanhamento tático.

Transporte da droga

No interior do compartimento de carga da caminhonete foram encontrados diversos fardos de maconha, que, após pesagem, somaram 245 kg. O motorista confessou que pegou o veículo já carregado com a droga em Maringá e que o destino final seria Ourinhos/SP.

Detalhes do veículo e prisão

Além de carregar o entorpecente, a Fiat Toro tinha placas falsas. O veículo será devolvido ao legítimo proprietário. Os ocupantes, moradores de Maringá — o condutor e uma mulher de 30 anos que o acompanhava — foram encaminhados à Polícia Civil em Jacarezinho, onde responderão por tráfico de drogas.

Crime e pena

O crime de tráfico de drogas no Brasil prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.