Na noite de sábado (30), um homem foi detido pela Polícia Militar em Andirá, no norte pioneiro do Paraná, após agredir e ameaçar sua namorada. A vítima, de 41 anos, relatou que já havia sido agredida pelo agressor em um episódio ocorrido no dia 20 de novembro.

Segundo a mulher, ela recebeu uma mensagem de ameaça do namorado antes de buscar ajuda. A Polícia Militar localizou o agressor em uma distribuidora de bebidas e, ao realizar a abordagem, encontrou o celular do suspeito. No aparelho, as ameaças confirmaram o relato da vítima.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde os procedimentos legais foram iniciados. O caso destaca a importância da denúncia e do enfrentamento à violência doméstica.

A Polícia Militar reforça que qualquer situação de agressão deve ser comunicada imediatamente às autoridades competentes.