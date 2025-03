A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (11), uma carga de cigarros contrabandeados de alto valor agregado na BR-467, em Toledo (PR). O material, avaliado em aproximadamente um milhão de reais, era transportado em uma caminhonete equipada com um dispositivo de fumaça para tentar despistar a fiscalização.

Policiais rodoviários federais ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e iniciou fuga. Durante a perseguição, o motorista ativou o equipamento, comprometendo a visibilidade e colocando em risco outros usuários da rodovia. Após alguns quilômetros, ele entrou em uma plantação de milho e abandonou o veículo em meio a uma área de mata, fugindo a pé.

Na caminhonete, os policiais encontraram uma caçamba lotada de cigarros aromáticos indonésios, do tipo “kretek”.

Os policiais realizaram buscas, mas o envolvido não foi localizado. O veículo, uma Amarok com placas paraguaias, na verdade era registrado no Brasil e circulava com placas clonadas. Os cigarros e a caminhonete foram apreendidos para a polícia judiciária para o registro do crime de contrabando.

De acordo com a Anvisa, os cigarros desse tipo apresentam níveis mais altos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono do que os convencionais, além de liberar compostos tóxicos provenientes da queima do cravo. O eugenol, substância presente no cravo com efeito anestésico, faz com que os fumantes inalem a fumaça mais profundamente, aumentando os riscos à saúde. Estudos indicam que esses fumantes têm maior incidência de câncer, além de estarem mais suscetíveis a asma e infecções respiratórias.

