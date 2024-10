Na noite da última quinta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de mais de 14 toneladas de maconha sendo transportadas em uma carreta bi-trem, no município de Rancharia (SP), após o veículo cruzar a divisa dos estados de Paraná e São Paulo. Com uso de ferramentas de inteligência, equipes da Delegacia PRF em Londrina (PR) conseguiram localizar o veículo transportando a droga, após este deixar o estado do Paraná. A abordagem foi possível com a ação integrada de policiais rodoviários federais dos dois estados.

Ao ser abordado, o condutor relatou que o conjunto veicular, composto por um caminhão trator e dois semirreboques, estaria vazio e queapenas estaria transportando os veículos de Dourados (MS ) até Assis (SP). Entretanto, os policiais observaram forte odor característico de maconha, ainda do lado de fora da carreta. Ao inspecionar dentro dos semirreboques, foi encontrada grande quantidade de fardos de maconha.

O trabalho de descarregamento e pesagem da droga, estendeu-se por toda a madrugada e necessitou do trabalho de diversos policiais. O peso total da droga foi de 14.220 kg, sendo a maior pode apreensão de maconha da PRF Paraná em 2024.

O motorista, um homem de 47 anos, juntamente com os veículos e a droga, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Rancharia.

Assista o vídeo👇

