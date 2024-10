A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) completa 18 anos com atuação de forte impacto na comunidade e preparada para mais expansões e evolução. Criada em 2006 a partir da fusão de cinco faculdades isoladas de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, a UENP atinge sua maioridade como referência no Norte do Paraná. O aniversário foi sábado, 28 de setembro.

Entre 2022 e 2024, a instituição pavimentou seu crescimento com R$ 30,6 milhões investidos em ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura, tecnologia, sustentabilidade, apoio à diversidade e impacto na comunidade. A continuação na obra de construção da nova Clínica de Fisioterapia soma mais de R$ 4 milhões, totalizando R$ 34,6 milhões. Os recursos são do Governo do Estado, via secretaria estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), de convênio federal, de emenda parlamentar; da Fundação Araucária e recurso próprio.

“Os recursos empregados fazem parte do planejamento para que a universidade cumpra seu papel com excelência. Apenas em obras para acessibilidade nos três câmpus foram destinados R$ 3,9 milhões”, destacou o reitor Fábio Antonio Néia Martini.

Para o vice-reitor Ricardo Aparecido Campos, o aumento no investimento se reflete diretamente no impacto na comunidade do Norte do Paraná. “Em 2024 temos 150 programas e projetos de extensão e cultura ativos, um ganho de 50% em relação a 2023”, comparou. “São ações teórico-práticas que levam parte do que é produzido na Universidade até os moradores da região, impactando a comunidade e contribuindo na formação dos nossos alunos.”

DADOS– Segundo levantamento realizado em setembro de 2024, a UENP conta com 4.111 alunos matriculados em seus 28 cursos de graduação (presenciais e EAD). A pós-graduação conta com 893 alunos em 15 cursos e duas residências, entre especializações, mestrados e doutorados, com a distribuição de 293 bolsas.

A UENP possui 436 docentes, dos quais 48 são pós-doutores, 266 doutores, 101 mestres, 20 especialistas e um graduado. A Universidade tem em seu quadro um total de 219 colaboradores, entre agentes universitários efetivos e comissionados.

DESEMPENHO– A universidade figura com destaque em rankings nacionais e internacionais como o Latin American University (que avalia e classifica instituições de ensino superior na América Latina), a UI GreenMetric (ranking mundial de universidades que avalia o compromisso das instituições com o desenvolvimento sustentável), e Times Higher Education Latin America University (ranking regional do Times Higher Education, que avalia as universidades em indicadores como ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional).

O UI GreenMetric foi em 2022 e 2023. A UENP ficou em 26º (de 39) e 30º (de 43), entre as instituições brasileiras. No Times Higher Education Latin America University Rankings de 2023, a UENP alcançou a posição mundial 1501+ e a 53ª posição no Brasil.

Outro destaque foi o desempenho da UENP nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “São resultados que mostram que estamos progredindo em qualidade de ensino e consolidando nossos valores institucionais”, ressalta o reitor da UENP.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, destacou alunos, professores, servidores e todo corpo diretivo da reitoria e dos três câmpus.

É um marco importante, nesse período a UENP transformou a realidade socieconômica do Norte do Paraná, trazendo cursos de qualidade, novos cursos de pós-graduação, incentivando a pesquisa e desenvolvimento a toda região. Atingir essa marca é motivo de grande comemoração e também responsabilidade, para que possamos trilhar um futuro de melhorias para nossos alunos, professores, agentes e comunidade”, declarou.

Vanderléia da Silva Oliveira, diretora do Campus de Cornélio Procópio, também destacou o crescimento da universidade. “Temos a grata satisfação em ver o quanto nossa Universidade tem evoluído nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a produção e disseminação do conhecimento científico para o bem da sociedade local e regional”, disse. “Do mesmo modo, também é visível sua evolução para além das fronteiras regionais, alcançando patamares internacionais, o que demonstra o compromisso de seus agentes, alunos e docentes”.

Para o diretor do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira, é importante ressaltar a relação entre Universidade e comunidade. “Ao completar 18 anos, a UENP se consolida como instituição de ensino superior de referência na região Norte do Paraná, com a missão de formar profissionais graduados, conduzir pesquisar e executar ações de extensão que impactam diretamente diversos aspectos da vida das pessoas”, afirmou.