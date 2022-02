Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou hoje (25) a Operação Carnaval. Ainda que muitos estados e municípios tenham proibido a realização de festas e desfiles de blocos carnavalescos devido à pandemia de covid-19, chegando mesmo a cancelar o ponto facultativo, o órgão espera aumento do número de veículos nas rodovias do país nos próximos dias.

A fiscalização e o policiamento serão intensificados nas rodovias federais até às 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (2). A PRF promete ampliar o efetivo policial de serviço e intensificar as rondas ostensivas, principalmente durante os horários de maior movimento e em locais que, devido à maior incidência de acidentes ou de cometimento de infrações de trânsito, são considerados críticos.

A Operação Carnaval é parte integrante da Operação Rodovida 2021/2022 e terá como principal objetivo identificar condutores que tenham consumido bebidas alcoólicas ou outras substâncias psicoativas, impedindo-os de dirigir. Para isto, policiais rodoviários vão submeter os motoristas parados ao teste do etilômetro (bafômetro) a fim de verificar a possível concentração de álcool no organismo.

No último dia 18, o órgão lançou uma campanha educativa para tentar conscientizar as pessoas sobre os riscos de uma pessoa que bebeu conduzir um veículo automotor. Com o mote Vai Ter Ou Não Vai Ter Carnaval?, vídeos e publicações para as redes sociais destacam a importância de todos respeitarem as leis a fim de garantir a segurança no trânsito.

Como de costume, a instituição orienta quem vai pegar a estrada a fazer antes a revisão, com especial atenção ao funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Também é importante verificar a documentação do veículo e de todos os ocupantes, inclusive de crianças e adolescentes. Durante o percurso, o motorista deve manter uma distância segura do veículo à frente; respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via e demais orientações da via, prestando atenção aos pedestres, ciclistas e outros usuários.

Em caso de acidentes ou incidentes, ligar para o telefone de emergência 191.