Um princípio de incêndio foi controlado no Hospital Municipal de Ibaiti/PR na manhã desta quarta-feira (6). O incidente ocorreu em uma máquina industrial de lavar roupas da lavanderia do hospital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição de serviço foi acionada por funcionários do hospital por volta das 10h. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio já havia sido controlado pelos funcionários do hospital com o uso de extintores.

Após analisar a situação, os bombeiros desligaram a energia elétrica do local e repassaram orientações aos funcionários sobre os riscos de retorno do incêndio.

O hospital passa por obras de reforma e ampliação e não há pacientes nem equipe médica na unidade, apenas operários.

A causa do incêndio está sendo investigada.