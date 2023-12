A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou da 26ª edição dos Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (Josuepar), entre os dias 1 e 3 dezembro. Ao todo, 25 servidores da UENP participaram de 14 modalidades esportivas disputadas na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), em Guarapuava, que sediou o evento.

Após três dias de competições, a delegação da UENP conquistou pódio em quatro modalidades esportivas. No voleibol, a Universidade garantiu o segundo lugar nas categorias feminina e masculina depois de uma final contra os anfitriões. No futebol, o time da UENP conquistou medalha de bronze. Já nas modalidades individuais, os servidores conquistaram medalhas na corrida rústica e natação. Os servidores da UENP também participaram do basquete, beach tennis, bolão, boliche, canastra, sinuca, truco e xadrez.

Segundo o coordenador da delegação da UENP, Ricardo de Oliveira, para além das medalhas, o evento potencializou as histórias e amizades dos atletas servidores das sete instituições de ensino superior do Estado do Paraná. “Tivemos diversas modalidades esportivas para disputar, mas, acima de tudo, tivemos muita diversão, companheirismo e integração com as outras universidades. Fizemos muitas amizades e nos aproximamos ainda mais uns dos outros. O saldo foi extremamente positivo. Voltamos ainda mais animados para trabalhar. Foram dias de lazer, competições e muita diversão”, enfatiza.

Para o capitão do time masculino de vôlei, Elieser de Oliveira da Conceição, a experiência foi marcante. “Jogo vôlei há 19 anos, desde os jogos escolares. Apesar de amar essa modalidade, o momento mais marcante foi o futebol. Nós jogamos com muita garra, mesmo reconhecendo a qualidade do adversário. Foi a primeira vez que eu participei como atleta nesta modalidade em uma competição. Então, essa medalha é muito especial”, destaca.

Esta edição foi a primeira que contou com a participação feminina. A servidora Laís Lemes Ferreira ressalta que a estreia dela na competição foi desafiadora. “Minha estreia nos jogos foi incrível. Enfrentei desafios esportivos, construí grandes amizades e vivi momentos de diversão, alegria e companheirismo. A competição uniu os competidores e, juntos, desfrutamos de momentos inesquecíveis”, conta. Já a professora Constança Barahona ficou orgulhosa com o resultado na natação. “Fiquei em segundo lugar nos 50m livres. Obrigada UENP, por um final de semana fitness. Foi incrível participar dos Jogos nesses três dias”, diz.

Mario Sérgio da Silva é outro servidor que elogiou a participação da delegação da UENP nos Jogos. “Foram corridos e exaustivos, mas, ao mesmo tempo, divertidos e revigorantes estes dias de jogos. A UENP foi muito bem representada por todos os 25 servidores. Agora, vamos nos preparar para o Josuepar 2024” observa. O servidor José Paulo Liaschi destaca que a experiência de receber uma medalha foi inesquecível. “Aproveitar esse tempo de qualidade com nossos colegas de trabalho foi muito importante. Na próxima edição, vamos com tudo para trazer mais medalhas tanto nas modalidades individuais quanto nas coletivas para a UENP”, espera.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, parabenizou a delegação da Universidade pela participação nos jogos. “Foi muito bonito ver a nossa equipe unida para ir a Guarapuava representar a UENP. Fomos com uma delegação pequena, mas entusiasmada e participativa. Por aqui, ficamos todos na torcida pelos nossos atletas e muito felizes com os resultados. Todos são um grande orgulho para a nossa UENP”, acentuou.

26º Josuepar

O 26º Josuepar teve início na tarde de sexta-feira, 1º de dezembro, e se encerrou no domingo, 3, ao meio dia, com a cerimônia de premiação e uma confraternização entre os participantes. De acordo com a organização do evento, mais de 600 servidores participaram dessa edição do evento. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sediará a 27ª edição do Josuepar, em setembro de 2024.

Os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná têm como objetivo promover o intercâmbio esportivo, recreativo e cultural entre os servidores e docentes das sete instituições de ensino superior do Paraná – as Universidades Estaduais de Londrina (UEL); de Maringá (UEM); de Ponta Grossa (UEPG); do Oeste do Paraná (Unioeste); do Norte do Paraná (UENP); do Paraná (Unespar); e do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro).