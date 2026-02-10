A Polícia Civil do Paraná cumpriu, na noite de segunda-feira (9), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 41 anos, investigado por roubo ocorrido no início deste mês em Jacarezinho. A ação foi realizada pela 12ª Subdivisão Policial, às 18h10, na Rua Rodolfo Riss, bairro Scylas Peixoto, próximo ao Conjunto Brandão de Almeida Costa.

Segundo as investigações, a vítima — uma mulher de 39 anos que trabalha como coletora de materiais recicláveis — foi abordada pelo suspeito enquanto exercia sua atividade. Sob ameaça de morte, o homem teria exigido que ela entregasse todo o material recolhido naquela noite, além de um chapéu de uso pessoal. O episódio provocou forte impacto emocional, já que a coleta é a principal fonte de sustento da trabalhadora.

Após diligências iniciadas desde a expedição do mandado, os policiais localizaram o investigado e o encaminharam à Delegacia de Jacarezinho. No local, foram confirmadas sua identidade e a validade da ordem judicial emitida pela Vara Criminal da Comarca. Em seguida, ele passou por avaliação médica e foi transferido para a Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

A prisão preventiva foi decretada com base em representação da autoridade policial, sustentada pelos elementos reunidos durante a investigação. O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho ressaltou que a medida reforça o compromisso da Polícia Civil em combater crimes praticados com violência ou grave ameaça, sobretudo aqueles que atingem trabalhadores em situação de vulnerabilidade social.