Na manhã de sexta-feira (27), Jacarezinho sediou o 1º Encontro da Rede de Educação AMUNORPI com Mais IDEB 2026, iniciativa que reuniu gestores e educadores da região em torno de um objetivo comum: aprimorar estratégias para elevar a qualidade do ensino.

O evento foi marcado por debates e trocas de experiências, destacando a relevância da cooperação entre profissionais da área para alcançar melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A proposta é construir, de forma coletiva, caminhos que impactem diretamente o aprendizado dos estudantes e consolidem avanços duradouros na educação pública.

A Prefeitura ressaltou a importância da participação ativa dos educadores, reconhecendo o empenho e a dedicação de cada profissional que contribuiu para o sucesso do encontro. A iniciativa reforça o compromisso do município em investir na formação e no fortalecimento da rede de ensino, preparando o terreno para metas mais ambiciosas até 2026.

Esse primeiro encontro simboliza o início de uma jornada colaborativa que busca transformar a realidade escolar e garantir oportunidades de aprendizado mais qualificadas para crianças e adolescentes da região.