Entre os dias 6 e 10 de abril, o Ginásio de Esportes de Jacarezinho será palco da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, evento que reúne estudantes em diversas modalidades esportivas. A programação terá início às 8h e contará com disputas de futsal, voleibol, basquete, handebol e vôlei de dupla, tanto no masculino quanto no feminino.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, a competição busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer o espírito de equipe entre os jovens. Além de revelar talentos locais, os jogos representam um espaço de integração e convivência, aproximando escolas e comunidade em torno do esporte.

A iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento educacional e esportivo, preparando os estudantes para desafios futuros e valorizando o papel do esporte na formação cidadã.