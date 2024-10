Pelo menos quatro pessoas foram detidas por envolvimento em crimes eleitorais, na manhã deste domingo (6), no Paraná. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a maioria das ocorrências atendidas até as 11h30 é relacionada à boca de urna.

Segundo a Polícia Militar, as quatro prisões aconteceram em Curitiba, Itambaracá, Jandaia do Sul, Marumbi. Em Curitiba e região metropolitana, a PM atende 26 ocorrências. O total no Estado chega a 59. No caso da capital paranaense, um homem foi preso por boca de urna no Colégio Estadual Leôncio Correia, no Bacacheri. Segundo a PM, trata-se de um fiscal de partido.

“A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Paraná (Sesp) durante as eleições deste domingo (6), é acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Toda a atividade é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília”, informou a Sesp.

“Boca de urna” refere-se à prática de fazer campanhas ou promover candidaturas nas proximidades de locais de votação. Isso pode incluir a distribuição de materiais, conversas com eleitores e outras formas de influência.

Em todo o Paraná, mais de 9,5 mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança dos paranaenses, segundo a pasta.

Até o momento, a Operação Eleições 2024 registrou em todo o Paraná:

Nenhum caso de compra de votos;

09 casos – ocorrências de boca de urna;

01 caso – violação de sigilo do voto;

04 casos – propaganda irregular;

01 caso – transporte ilegal de eleitores;