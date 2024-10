Não poder emitir passaporte ou documento de identidade;

Não receber salários em cargos públicos;

Não renovar matrícula em instituição de ensino pública;

Não poderá se inscrever em concursos públicos;

Cancelamento do Título de Eleitor;

Multa a ser definida pela Justiça Eleitoral.

Não perca a hora e nem o local de votação!

A votação será iniciada às 8h (horário de Brasília) em todo Brasil e será encerrada às 17h. As pessoas que estiverem na fila da seção eleitoral no momento do fechamento do prazo poderão votar normalmente.

Caso o eleitor não saiba o local de votação é possível verificar por meio do aplicativo e-Título, pelo site do TSE ou via Disque-Eleitor (0800 647 3888).

Alguns locais de votação foram modificados na comparação com as Eleições 2022 e por isso é preciso que os eleitores façam a checagem antes de saírem de casa.

Quais são as regras dentro dos locais de votação?

Os eleitores quando chegam a seção eleitoral precisam seguir algumas regras para que a votação siga normalmente.

A primeira é que alguns grupos têm prioridade para votar:

Pessoas com mais de 80 anos – preferência absoluta;

Juízes eleitorais e auxiliares em serviço;

Promotores eleitorais;

Policiais militares em serviço;

Pessoas com 60 anos ou mais;

Gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo;

Doadores de sangue;

Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, obesas, enfermas ou autistas.

Já os eleitores que decidirem ostentar e manifestar a respectiva preferência por um candidato ou partido podem fazê-lo, desde que de forma individual e silenciosa.

Ou seja, bandeiras, broches, adesivos e camisetas estão liberados.

Já aglomeração de pessoas com esses itens ou com instrumentos musicais, bem como manifestação ruidosa, abordagem, aliciamento ou qualquer método de persuasão a outros eleitores é completamente vedado.