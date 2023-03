Escutar esta notícia Escutar esta notícia

RAGULO, CHURRASCO & VIOLA

Pela primeira vez no norte pioneiro, no dia 08 de abril, sábado de aleluia, acontecerá o Festival Ragulo, Churrasco & Viola, no Centro de Eventos em Jacarezinho-Pr.

Serão 8 estações de Open Churrasco (churrasco a vontade), mais de 17 assadores especialistas em suas áreas, entre eles o Uruguaio Enrique Puentes, Presidente da Confederação Panamericana de Assadores, Presidente da Associacao Uruguaia de Assadores, jurado oficial do melhor assador do Mundo. Considerado Top 5 do mundo do Churrasco.

Carlos Fogo, membro oficial da Smoke Barbecue Brasil, Pitmaster, palestrante, consultor, empresário, considerado top 3 do Brasil, Foi sparring do famoso Big Moe, considerado o melhor American Barbecue do Mundo.

Rafael Ragulo, jacarezinhense, empresário, idealizador do canal ragulo no YouTube com 1 milhão de views, dono da cozinha do Ragulo, premiado com melhor pão com bolinho pela Bom Gourmet, melhor petiscaria de Curitiba pela agência Midaz, melhor panceta de rolo a pururuca pela FCI, finalista do concurso comidas de inverno rede Condor Paraná.

E ainda, Arthur e Juliana de Cascavel, Dos Gregos de Porto Alegre, Pedro Farah de Curitiba, Elen Bigaram de Marília, Cláudio Okamoto de Maringa, Eduardo Scorteganha de Cascavel, Campanholo de Curitiba, entre outros.

Serão mais de 30 opções de preparos, de diversas técnicas, entre elas:

Brisket, carne de Jacaré, Pulled Pork, Hambúrguer defumado, Feijão Tropeiro, Jambalaia Cajun, Varal de Legumes, Varal de fraldinha, Maminha, Carneiro fogo de chão, Costela fogo de chão, Leitoa e Panceta a pururuca, Choripan, Pão de alho, Matambrito, Sobremesa Defumada e espetinho de queijo coalho com goiabada.

Além disso, o festival contará com a participação de Bruno Scandalou, o sanfoneiro do boteco do ratinho do SBT, a dupla Duo Varandas de Curitiba, e Dj Danillo Costa.

Espaço planejado para toda família, estacionamento, espaço kids, com toda segurança e estrutura.

Segundo o idealizador do festival Rafael Ragulo “trata-se de uma experiência gastronômica, será a oportunidade de experimentar receitas que fazem sucesso no mundo do churrasco, seguindo a grande tendência nacional desse tipo de evento”.

O evento terá início às 12:00h de sábado, 08 de abril, e os convites são limitados.

Bebidas vendidas no local.

Para maiores informações, pelo Instagram do evento, @ragulo_churrasco_e_viola , convites na padaria baguete de ouro, ou pelo link https://quero2ingressos.com.br/events/ragulo-churrasco-viola-centro-de15032023094908?fbclid=PAAaZW2Lm5wbb_LzNQcqquz6gDiIKXxNG52tCPTlBPfviV95Pnwu1gooAFp8I