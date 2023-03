Durante live, Neymar perde 1 milhão de euros com apostas online

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neymar Jr. perdeu uma quantia milionária na noite da última terça-feira (28). O craque estava apostando em um site durante uma live no Facebook. A reação do jogador gerou entretenimento nas redes sociais e o nome do atleta chegou a ocupar os assuntos mais comentados do momento no Twitter.

Nas imagens, Neymar aparece reagindo ao acontecido. Ele parece tranquilo em saber que perdeu um valor alto de dinheiro e até brincou com a situação. Ao som da flauta desafinada do Titanic, o jogador divertiu os internautas enquanto simulava um choro.

Os fãs de Neymar movimentaram as redes sociais para comentar a perda do craque. “Eu vi, eu vi Neymar perder 1 MILHÃO DE EUROS EM 2 HORAS”, comentou um internauta. “Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live”, brincou outro.