O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (10) que o Governo do Paraná vai implementar neste ano um projeto-piloto inédito na América Latina com câmeras Axon Body 4, da empresa Axon, na Polícia Militar.

Esse é um dos modelos mais tecnológicos do mercado porque conta com tradução simultânea em diversos idiomas, podendo auxiliar no diálogo com turistas, além de campo de visão de 160 graus, comunicações bidirecionais e suporte com recursos em tempo real, como mapas e alertas instantâneos.

Elas serão utilizadas pela Secretaria da Segurança Pública em Curitiba e Foz do Iguaçu, auxiliando também no contato com turistas estrangeiros. São 50 unidades dentro do projeto, sem custos ao Estado. As definições de entrega ainda estão em andamento.

“Além de monitorar tudo o que o policial faz, essa câmera também tem essa tecnologia de tradução simultânea, favorecendo o policiamento cidadão. Vamos começar a testar esse modelo nas cidades turísticas e vamos avançar cada vez mais para outros locais”, afirmou Ratinho Junior.

A negociação foi fechada durante uma visita à empresa Axon, em Phoenix, nos Estados Unidos. Ela também fornecerá 2 mil tasers (armas não letais de incapacitação neuromuscular) para as forças de segurança do Paraná.

A Axon Body 4 permite que os agentes se comuniquem em tempo real, combinando a transmissão ao vivo de vídeo com áudio bidirecional. Essa capacidade permite assistência adicional em situações críticas. A câmera possui um campo de visão mais amplo, muito mais próximo campo de visão de um humano. O equipamento também inclui um sensor de 5 MP, que permite a captura de detalhes mais nítidos e gravações de alta resolução. Essas atualizações podem ajudar a registrar mais informações pertinentes nas situações em que serão utilizadas.

Ela também conta com um dispositivo chamado “observe-me”, que permite que os policiais sinalizem para outros policiais. Quando um policial pressiona esse botão, os usuários recebem uma notificação em instantes para que possam prestar suporte imediato.

Há um ano a Polícia Militar já testa 300 câmeras corporais da marca Powerconn em todo o Estado. Elas estão sendo utilizadas nos serviços operacionais com maior interação com a população. As câmeras têm autonomia de 12 horas contínuas de gravação e o processo de gravação começa logo após elas serem retiradas da estação de recarregamento, no início do serviço da equipe policial. A previsão é de concluir esse estudo até o final de 2025.

O Governo do Paraná tem a intenção de adquirir câmeras corporais para toda a Polícia Militar nos próximos anos. Esses equipamentos devem ser usados em operações, atuações ostensiva e em contato com presos, perícias externas, buscas pessoais, veiculares ou domiciliares, nas intervenções e resolução de crises, motins e rebeliões no sistema prisional, entre outros.