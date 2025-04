Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após cometerem uma série de infrações na BR-153. O fato inusitado: o passageiro foi flagrado pelos policiais sem roupa e em cima do teto do carro.

De acordo com a PRF, ambos estavam alcoolizados. O motorista dirigia a mais de 100 km/h. A dupla havia saído de Trindade (GO) com destino a Caldas Novas (GO). Já na BR-153, o passageiro tirou a roupa e subiu no teto do veículo.

O condutor alegou que pediu para o passageiro descer, mas, diante da recusa, decidiu seguir viagem.

Ao chegarem à praça de pedágio em Professor Jamil (GO), afirmaram não ter dinheiro para pagar a tarifa. Nesse momento, o passageiro fez gestos obscenos contra uma funcionária do local. Sem quitar o valor, os dois retornaram em direção a Goiânia (GO).

Na volta, de acordo com a PRF, passaram em alta velocidade em frente a uma viatura da corporação, ainda com o passageiro sobre o carro. Uma equipe localizou o veículo já na chegada a Aparecida de Goiânia (GO).

Ao perceber a aproximação dos agentes, o motorista realizou manobras em zigue-zague, tentando derrubar o passageiro e dificultar a abordagem. Os dois foram interceptados e detidos.

O motorista afirmou que o passageiro tem problemas mentais e se recusava a descer do teto, por isso decidiu continuar dirigindo. A dupla foi levada para a Delegacia da Polícia Civil de Hidrolândia, onde foram adotados os procedimentos legais.