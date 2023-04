Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador do Paraná, Ratinho Junior, lamentou o ataque que matou 4 crianças em uma creche de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Nas redes sociais, ele pediu que a Justiça puna o responsável com rigor máximo.

“A brutalidade e a covardia dos crimes cometidos contra crianças inocentes em uma creche de Santa Catarina causam perplexidade e indignação. Não há palavras para amenizar a dor das famílias que perderam seus filhos de maneira tão cruel. Que a Justiça puna o assassino em seu rigor máximo e que Deus conforte o coração das famílias neste momento tão trágico. A solidariedade do povo do Paraná aos irmãos catarinenses”, disse.

Ao todo, quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas no ataque de um rapaz de 25 anos, que invadiu o Centro de Ensino Infantil (CEI) Cantinho Bom Pastor.

Entre os feridos, estão três meninas e dois meninos. Uma das crianças ficou gravemente ferida. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santo Antônio e uma das crianças foi levada pela mãe ao Hospital Santa Izabel.

Monstruosidade

Ainda pela manhã, quem se pronunciou foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele definiu o ataque como “monstruosidade”.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, postou em uma rede social.