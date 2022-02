Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) finalizou a reforma no Centro de Ciências da Saúde (CCS), cuja estrutura havia sido danificada pelos fortes temporais em agosto de 2020. O prédio ficou pronto para o retorno dos estudantes às aulas presenciais, nesta segunda-feira (7).

A reforma, que teve duração de 11 meses, contou com o investimento de R$ 644 mil, sendo R$ 242,3 mil oriundos do Fundo Paraná. e o restante de recursos próprios da UENP.

O pró-reitor de Planejamento e Avaliação, professor Bruno Ambrozio Galindo, destacou as intervenções feitas na estrutura dos prédios para garantir a segurança dos estudantes. “Uma das melhorias realizadas foi na fundação e na parte estrutural do prédio. Uma nova estrutura foi construída do lado externo, ligando-se à antiga. Também foi realizada uma sondagem no terreno antes da elaboração da estrutura”, explicou.

“Agora há colunas dentro da clínica, na rampa, dentro da cantina e, também, na parte externa. Dessa forma, a estrutura está toda interligada e o prédio está 100% seguro”, afirmou o pró-reitor.

Além da estrutura, a reforma contemplou outros ambientes do CCS. As antigas cozinhas e banheiros foram demolidos. A cozinha foi reconstruída e está maior, mais ventilada e adequada às normas sanitárias. Os banheiros com acessibilidade foram reconstruídos na parte interna da cantina.

No bloco principal, os pisos de todas as salas e o telhado foram refeitos. Um novo beiral foi colocado a fim de suportar os ventos mais fortes. “O que havia sido danificado foi reconstruído de forma superior à que era antes. A estrutura agora está muito satisfatória e segura para o retorno dos alunos”, completou Galindo.

Outros ambientes contemplados pela reforma incluem biblioteca, laboratório, clínica de fisioterapia, laboratório de informática, coberturas, piscina, quadras, ginásio, depósito, pista de atletismo e o salão artes marciais, compreendendo uma área total de 1.474 metros quadrados reformados.

RECURSOS – A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destaca o pronto atendimento da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que disponibilizou o recurso para a reforma. A reitora também enfatizou o empenho de toda a equipe da Reitoria e do Campus de Jacarezinho para a conclusão da obra em tempo para o retorno das aulas presenciais.

“Agradeço a toda equipe da Pró-Reitoria de Planejamento pela dedicação e trabalho realizado nesse período junto ao CCS e a direção do campus de Jacarezinho e do Centro de Ciências da Saúde pela parceria que possibilitou que a reforma caminhasse da forma planejada”, disse.