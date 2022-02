Estão abertas a partir da próxima terça-feira, 15 de fevereiro, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santo Antônio da Platina. Serão realizadas provas para ocupação de 37 cargos para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Dois9 editais relativos ao certame foram publicados ontem (10) no diário oficial do município e estão disponíveis no site da prefeitura: http://santoantoniodaplatina.pr.gov.br/

O concurso será realizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e as inscrições seguem até o dia 10 de março exclusivamente pelo site da universidade: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes.

A taxa de inscrição varia de R$60 a R$150 conforme o cargo pretendido. A prova objetiva tem data prevista para o dia 24 de abril para o edital 01 e 1º de maio para o edital 02. A definição de horários e locais da realização da prova será publicada nos endereços oficiais do concurso, após a homologação das inscrições. As provas serão de caráter objetivo, apenas os cargos de motorista e desenhista terão prova prática e as de cargo de professor contarão com redação.