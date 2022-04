Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em um acidente automobilístico na noite de ontem (29), na PR-272, entre Figueira e Ibaiti – Norte Pioneiro paranaense. Com a violência da batida, um dos três veículos envolvidos no desastre partiu-se ao meio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente, cujas circunstâncias ainda são desconhecidas, aconteceu por volta das 20h no km 116+500 metros e envolveu um VW Crossfox, com placas Ibaiti/PR; um Fiat Palio, com placas de Figueira/PR; e um VW Santana Quantum, com placas de Jacarezinho/PR.

O motorista do Crossfox, de 44 anos, estava sozinho e morreu no local do acidente. O motorista do Palio, de 24 anos, que é inabilitado para dirigir, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Figueira. A passageira do veículo, de 21 anos, e uma criança de 4 anos, não se feriram. Já no Santana Quantum, o motorista, de 44 anos, e um passageiro de 20 anos, foram encaminhados ao mesmo hospital em estado grave, e um adolescente de 15 anos faleceu no local do acidente.

Os corpo foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.