Um homem de 65 anos foi preso pela Polícia Militar pelo crime de embriaguez ao volante, durante a noite desta sexta-feira (04) em Santo Antônio da Platina.

Segundo Boletim de Ocorrência divulgado pela PM, a equipe foi acionada com denúncia de um motorista possivelmente embriagado transitando na direção de um Fiat Uno pelo centro de Santo Antônio da Platina.

Os policiais logo localizaram a pessoa alvo da denúncia, que mostrava sinais de embriaguez e ao ser submetido ao teste do bafômetro teve confirmado o consumo de álcool, resistindo a prisão e sendo necessário ser algemado.

O homem ainda estava com a CNH vencida e o carro apresentava licenciamento atrasado. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, enquanto o veículo foi apreendido