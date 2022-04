Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal envolvendo um GM Astra, com placas de Joaquim Távora/PR, e um caminhão Volvo, com placas de Rio do Sul/SC, deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite de ontem (31), em Quatiguá/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu às 21h30 no km 296+200 metros. O Astra seguia no sentido Quatiguá a Siqueira Campos, e o caminhão na pista oposta. O motorista do carro, de 20 anos, morreu na hora. Já o condutor do caminhão foi socorrido, porém com ferimentos leves.

O corpo do motorista do Astra foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente