O Governo do Paraná destinou para Ribeirão Claro uma viatura Renault Duster zero quilômetro para reforçar o policiamento ostensivo, combate à criminalidade e a melhoria da segurança pública no Município. A solenidade de entrega oficial aconteceu na tarde desta sexta-feira (04), na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho. A entrega foi realizada pelo deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli juntamente com o comandante do 2º BPM, major Emerson Castelo Branco.

A nova viatura foi conquistada por meio da parceria do Governo do Estado, com o apoio de Romanelli. Recentemente o prefeito João Carlos Bonato, também protocolou a demanda, em Curitiba, junto ao comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

Outras três cidades também foram contempladas, Joaquim Távora, Santana do Itararé e São José da Boa vista. Segundo Romanelli, as viaturas vão proporcionar mais segurança, para que os moradores possam circular com tranquilidade. “A Polícia Militar tem feito um trabalho exemplar em todas as regiões, no combate à criminalidade, com um forte investimento do Governo do Estado”, disse o deputado.