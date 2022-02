Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 23 anos morreu depois de perder o controle da direção e colidir o caminhão que dirigia em uma árvore na BR-369, em Juranda, no noroeste do Paraná. O veículo que carregava batata doce bateu na madrugada desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia sentido Campo Mourão quando se deparou com um desnível na pista e perdeu o controle da direção. O motorista cruzou a rodovia, passou pela vegetação na beira da estrada, por fim, colidiu com a árvore.

Os registros do caminhão, com placas de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, apontam que ele já tinha tombado duas vezes nesta mesma rodovia, segundo a PRF.