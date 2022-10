Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, está retornando de Curitiba nesta terça-feira (18) com boas notícias para o Município. O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, se comprometeu em realizar a construção de uma nova Delegacia de Polícia Civil para a cidade. O anúncio foi feito durante reunião com a presença do deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli e a equipe técnica da secretaria.

A medida vem de encontro com as propostas do Governo Municipal, visto que, que vai gerar mais economia aos cofres públicos, pois o atual prédio poderá ser utilizado para outras finalidades do Poder Executivo.

“Notícia como essa, nos mostra que estamos no caminho certo, que Ribeirão Claro precisa e merece mais investimentos. Meu agradecimento especial ao secretário Wagner, ao governador Ratinho e ao deputado Romanelli, que prontamente atenderam a nossa demanda. Esse é nosso compromisso, lutar pelo desenvolvimento da cidade, oferecendo melhores condições de atendimento ao público e de trabalho para os servidores”, comemora Bonato.