Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais Militares da Rocam da 4ª Companhia apreenderam quatro motocicletas em blitzes realizadas na quinta-feira (9) nas cidades de Joaquim Távora, Guapirama e Quatiguá – Norte Pioneiro do Paraná.

As operações foram realizadas com finalidade de garantir segurança no trânsito e manutenção da ordem pública.

Foram realizadas diversas abordagens de veículos e pessoas suspeitas, resultando na apreensão de quatro motocicletas e nove notificações de trânsito.