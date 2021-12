Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 18 anos foi preso na noite de quinta-feira, 9, em Jacarezinho/PR, com uma motocicleta furtada.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que havia uma moto suspeita na rua Pedro Coelho, no Jardim Panorama. Os policiais foram até o local e se depararam com um suspeito já conhecido no meio policial em posse do veículo.

Ao ver os policiais, o suspeito tentou fuga, mas foi alcançado e detido. Em consulta ao sistema, constatou-se que a motocicleta foi furtada na cidade de Cornélio Procópio/PR, no dia 06 de dezembro.