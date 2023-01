Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais da Rotam do 18º Batalhão de Cornélio Procópio/PR apreenderam na manhã desta segunda-feira (22), em Bandeirantes/PR, uma caminhonete Toyota Hilux/SW4 carregada com 740 kg de maconha.

A abordagem aconteceu na BR-369, próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo. O veículo tinha registro de furto ocorrido na cidade de Londrina no dia 14 de setembro do ano passado e, de acordo com a PM, seguia para o estado de São Paulo.

O motorista, de 32 anos, foi preso e encaminhado junto à droga e o veículo apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil.