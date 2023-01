Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar apreendeu cerca de 300 kg de maconha e um fuzil com munições na madrugada desta segunda-feira, 23, em Ribeirão Claro/PR.

A equipe recebeu informações de que um veículo estava sendo acompanhado pelas equipes policiais de São Paulo, sentido a Ribeirão Claro. Pouco tempo depois o carro foi abordado.

No interior do veículo os policiais encontraram 300 kg de maconha, um fuzil com munições e carregadores de pistola.

Um homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.