Na manhã desta terça-feira (11), uma operação conjunta entre a equipe ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

Durante a ação, os agentes localizaram e apreenderam três pés de maconha, 67,7 gramas da mesma substância, um aparelho celular e efetuaram a prisão de um homem. Todo o material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

A operação integra ações de combate ao tráfico de drogas e reforço da segurança pública na região. O nome do suspeito não foi divulgado.