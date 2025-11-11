[adrotate group="2"]

O Provopar de Jacarezinho promove, no dia 7 de dezembro de 2025, a partir das 17h, mais uma edição do tradicional Chá Natalino. O evento será realizado no Espaço Épico, localizado próximo à AABB de Jacarezinho, e tem como objetivo arrecadar recursos para ações sociais voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade no município e região.

A programação contará com show acústico ao vivo, rodadas de bingo, sorteios de brindes e a estreia do Espaço dos Homens do Provopar, com venda de espetinhos e chopp gelado.

Os convites estão disponíveis por R$ 60,00. Aqueles que adquirirem até o dia 3 de dezembro receberão duas cartelas de bingo como cortesia.

A organização do evento está sob responsabilidade da presidente do Provopar, Maria Aparecida Tiesse Suzuki, e da coordenadora Kamilla Dalbianco e Faria.

Para aquisição de convites, os interessados devem entrar em contato com:

Natália – (43) 99150-9636

Jaqueline – (43) 99824-1356

O evento é aberto ao público e voltado para famílias de Jacarezinho e região.