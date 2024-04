ROTAM e ROCAM apreende 10 motocicletas e registra 35 notificações de trânsito durante operação em Jacarezinho-PR

*Município:* Jacarezinho

*Local:* Av. Brasil

*Data:* 06/04/2024

*Horário:* 23h30min

➡️ *Natureza:* Infração de Trânsito.

▶️ *Descrição dos fatos:*

Diante de diversas denúncias recebidas via numeral de emergência 190 , onde motocicletas realizam manobras perigosas em via pública , as equipes ROTAM e ROCAM em patrulhamento pela Área Central da Cidade abordaram várias motocicletas transitando em velocidade incompatível da via , sendo que em 10 motocicletas foram identificadas pendências e adulterações passíveis de apreensão. Diante dos fatos as tais motocicletas foram encaminhadas para o pátio do Batalhão onde ficou apreendido e foram lavradas as notificações de trânsito pertinentes .

▶️ *Resultados:*

✅ 10 Motocicletas apreendidas.

✅ 35 Notificações de trânsito confeccionadas.

