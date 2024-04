O Paraná vai entrar em alerta amarelo a parti das 0h, desta segunda-feira (8). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o alerta, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, o risco de corte de energia elétrica é baixo, mas em caso de rajadas de vento e descargas elétricas deve-se evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Regiões afetadas pelo alerta amarelo

No Paraná, as regiões que podem ser afetadas pelo alerta amarelo são o Norte Pioneiro, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Serrana.

Previsão do tempo para segunda (8)

Nesta segunda (8), a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. No período da tarde o Paraná pode enfrentar pancadas localizadas no final da tarde e durante toda a noite.

Em Curitiba, a mínima deve ser baixa, de 17ºC, com máxima de 26ºC. No Oeste, as temperaturas chegam até 28ºC ao longo do dia