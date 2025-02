A previsão do tempo para o litoral do Paraná é de dias ensolarados e sem chuva para o início desta semana. Após dois dias com chuvas fortes, que causaram alagamentos principalmente em Morretes e Guaratuba, a instabilidade dá uma trégua nas cidades litorâneas.

Neste domingo (9), o litoral do estado não registrou chuvas e o dia foi marcado pelo tempo aberto e pelo sol. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), para os próximos dias a previsão é a mesma, sem chuvas.

Entre segunda (10) e quarta-feira (12) a previsão aponta para dias ensolarados com a máxima acima dos 30°C em Guaratuba, Morretes, Antonina, Paranaguá e Matinhos. A partir de quinta-feira (13), as chuvas devem voltar ao litoral. Confira aqui a previsão completa do Simepar.

Chuvas deixam estragos no litoral

As fortes chuvas que atingiram o litoral do Paraná entre a noite de sexta-feira (7) e sábado (8) causaram estragos e duas mortes foram registradas em Guaratuba. Cerca de 4,4 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas direta ou indiretamente, segundo a Agência Estadual de Notícias.

O Governo do Estado montou uma força-tarefa com mais de 100 homens para atuar nessas cidades, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, policiais, militares e aeronaves, além de servidores dos municípios e da Polícia Rodoviária Federal.