A semana começa instável, com probabilidade de chuvas em todo o estado. Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão é para um clima abafado, o que pode gerar um ambiente ainda mais favorável a ocorrências de temporais localizados, principalmente entre a tarde e à noite.

Ainda de acordo com o Simepar, nesta segunda-feira (30), os termômetros podem marcar uma temperatura máxima de 29° C que deve ser registrada em Paranavaí, no noroeste do Paraná.

Em seguida, Pato Branco, Foz do Iguaçu e Guaíra chegam a temperatura máxima de 28° C, nesta segunda-feira (30).

Já nesta terça-feira (31), o tempo permanece instável devido a uma maior presença de umidade e calor na região do estado.

“São previstas algumas chuvas a qualquer hora do dia, embora o período da tarde, com um tempo mais abafado, favorece alguns setores”, publicou o Simepar.

Em Paranaguá, no litoral do estado, a temperatura chega a 29° C com 96% de probabilidade de chuva.

Entre quarta-feira (1.º) e sexta-feira (3), o tempo segue instável no Paraná com ocorrência de chuvas e altas temperaturas. Veja a previsão do tempo completa abaixo.

Segunda-feira (30)

(Foto: Simepar)

Terça-feira (31)

(Foto: Simepar)

Quarta-feira (1.º)

(Foto: Simepar)

Quinta-feira (2)

(Foto: Simepar)

Sexta-feira (3)